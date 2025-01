Australien: Verirrter Wanderer nach 13 Tagen lebend gefunden

1 Landschaftsansichten auf dem Gipfel der Porcupine Rocks auf dem Porcupine Wanderweg an einem Sommertag im Kosciuszko National Park, Australien. (Archivbild) Foto: IMAGO/imagebroker/IMAGO/imageBROKER/Chris Putnam

Der Fall machte in Australien Schlagzeilen: Ein Student wurde in einem Nationalpark vermisst. Es gab eine große Suchaktion. Nun wurde er entdeckt - auch dank Müsliriegeln.











Ein seit fast zwei Wochen in einer riesigen Bergregion im Südosten Australiens vermisster Wanderer ist lebend gefunden worden. Dem 23-jährigen Studenten gehe es allem Anschein nach körperlich und mental recht gut, teilte die Polizei mit. Dabei habe er nach eigenen Angaben in der gesamten Zeit lediglich zwei Müsliriegel gegessen, die er in einer verlassenen Hütte gefunden habe. „Das ist ein unglaubliches Ergebnis, nach 13 langen Tagen wurde er gefunden“, heißt es in einer Mitteilung von Polizeiinspektor Josh Broadfoot. Australische Medien sprechen von einem „Wunder“.