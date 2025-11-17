Australien und Neuseeland: Asbest im Spielsand – zahlreiche Schulen geschlossen

Asbestalarm im Klassenzimmer: Nachdem der gefährliche Stoff in buntem Spielsand entdeckt wurde, schließen in Australien Dutzende Schulen – und auch Neuseeland reagiert.
Nach dem Fund von Asbestspuren in farbigem Spielsand haben in Australien und Neuseeland zahlreiche Schulen und Kitas den Stoff vorsorglich aus ihren Einrichtungen entfernt. Vor allem in Australiens Hauptstadtterritorium (ACT) blieben zu Wochenbeginn mehr als 70 Schulen geschlossen, um mögliche Belastungen zu prüfen und zu reinigen.