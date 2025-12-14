Bondi Beach in Sydney: Mindestens zehn Tote bei Angriff in Australien

Bei einem Angriff in der australischen Metropole Sydney sind offiziellen Angaben zufolge zehn Menschen getötet worden – einer von ihnen wohl ein mutmaßlicher Angreifer.

Bei einem Schusswaffenangriff am berühmten Bondi Beach im australischen Sydney sind laut Polizei mindestens zehn Menschen getötet worden. Berichte der australischen Rundfunkanstalt ABC, denen zufolge einer der Schützen unter den Toten war, bestätigte die Polizei am Sonntag zunächst nicht. An dem beliebten Strand im Osten Sydneys hatten sich am Sonntag auch Gläubige zur Feier des jüdischen Lichterfests Chanukka versammelt.

Den Rettungskräften zufolge wurden bei dem Angriff zudem mehrere Menschen verletzt. Mindestens acht Verletzte seien in Krankenhäuser eingeliefert worden.

Nach Angaben der Polizei wurden zwei Verdächtige festgenommen. Ein Augenzeuge berichtete, er habe zwei schwarz gekleidete Schützen mit halbautomatischen Gewehren am Strand gesehen. Die Menschen sollten das Gebiet meiden und den Polizeianweisungen Folge leisten, warnte die Polizei.

Israels Präsident Isaac Herzog sprach angesichts der am Strand abgehaltenen Chanukka-Feier von einem „grausamen Angriff auf Juden“. Er rief die australischen Behörden bei einer Rede in Jerusalem dazu auf, mehr gegen Antisemitismus zu tun.

Der deutsche Botschafter in Israel, Steffen Seibert, erklärte im Onlinedienst X, er sei „entsetzt und traurig über den Terrorangriff“ auf die Chanukka-Feier in Sydney - „eine verwerfliche Tat des Hasses, die durch nichts auf der Welt gerechtfertigt werden kann.“

Die australischen Behörden haben bisher nicht bestätigt, dass es sich um einen gezielten Angriff auf Jüdinnen und Juden am Bondi Beach handelte.

Der australische Premierminister Anthony Albanese rief die Menschen dazu auf, den Sicherheitsanweisungen der Polizei Folge zu leisten. Er sprach in einer Erklärung von einem „schockierenden und erschütternden“ Angriff. „Meine Gedanken sind bei allen Betroffenen“, fügte Albanese hinzu.

Bondi Beach ist einer der berühmtesten Strände Australiens, an dem sich am Wochenende besonders viele einheimische Surfer und Badegäste sowie Touristen tummeln.