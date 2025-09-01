Nach der Tötung von zwei Polizisten im Südosten Australiens geht die Polizei davon aus, dass der flüchtige Verdächtige von einem oder mehreren Unterstützern versteckt wird.
Nach der Tötung von zwei Polizisten im Südosten Australiens geht die Polizei davon aus, dass der flüchtige Verdächtige von einem oder mehreren Unterstützern versteckt wird. „Leute kennen den Aufenthaltsort der Person, die zwei Polizisten getötet hat“, sagte der Polizeichef des Fahndungsgebiets im Bundesstaat Victoria, Brett Kahan, am Montag. Sie hätten sich „aus welchen Gründen auch immer“ dafür entschieden, dem schwer bewaffneten Mann Unterschlupf zu gewähren und sich nicht bei der Polizei zu melden.