Australien: Krokodil greift Teenager beim Angeln an und verletzt ihn

1 Der 14-Jährige wurde beim Angeln am Myall Beach von dem Krokodil angegriffen (links Symbolbild, rechts Archivbild). Foto: dpa/Carola Frentzen & IMAGO/Christine Roth

Ein Jugendlicher angelt gerade an einem paradiesischen Strand in Queensland – da schnappt plötzlich ein Krokodil zu. Das Opfer überlebt. Aber die Region ist und bleibt gefährlich.











Im tropischen Norden von Australien ist ein Teenager von einem Krokodil attackiert und verletzt worden. Der 14-Jährige sei am Wochenende beim Angeln in hüfttiefem Wasser am Myall Beach im Bundesstaat Queensland von dem Reptil angefallen worden, berichtete der Sender Sky News unter Berufung auf die Einsatzkräfte. Der Strand liegt nahe der Landzunge Cape Tribulation im bei Touristen beliebten Daintree-Nationalpark.