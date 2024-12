Australien: Frau entdeckt bei der Fahrt Giftschlange im Auto

1 Ein Mitarbeiter der örtlichen Schlangen-Rettung sichert eine Tigerschlange, die zuvor in einem Auto gefunden wurde. Foto: dpa/--

Mitten auf der Autobahn kriecht plötzlich eine Schlange unter dem Lenkrad einer Frau in Australien hervor. Und nicht irgendeine: Die Tigerotter zählt zu den giftigsten Schlangen der Welt.











Sie war gerade mit 80 Kilometern pro Stunde auf einer Autobahn unterwegs, als sie plötzlich etwas am Fuß spürte: Nahe der australischen Stadt Melbourne hat eine Frau während der Fahrt eine Tigerotter - eine der giftigsten Schlangen der Welt - in ihrem Auto entdeckt. Das Tier habe sich gerade an ihrem Bein hinauf geschlängelt, teilte die Polizei im Bundesstaat Victoria mit.