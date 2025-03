Australien: Frau bei Haiangriff nahe Sydney schwer am Bein verletzt

1 Die Haiattacke ereignete sich am Gunyah Beach. Foto: dpa/Dean Lewins

Nicht weit vom Strand wird eine Frau südlich von Sydney von einem Hai attackiert. Dass sie überlebt hat, verdankt sie mutigen Strandgängern. War ein Bullenhai verantwortlich?











An der australischen Ostküste ist eine Frau von einem Hai attackiert und am rechten Bein schwer verletzt worden. Das Tier griff sein Opfer am Mittag (Ortszeit) am Gunyah Beach an, südlich der Metropole Sydney, wie die örtlichen Rettungsdienste mitteilten. Die Frau wurde in kritischem Zustand mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.