Australien-Besuch: König Charles III. mit militärischen Ehren ausgezeichnet

1 Bei seinem Australien-Besuch erhielt König Charles III. eine Auszeichnung zu militärischen Ehren. Foto: dpa/Aaron Chown

Der britische König Charles III. ist bei seinem Australien-Besuch mit militärischen Ehren ausgezeichnet worden. In einer Zeremonie wurde ihm der Rang eines Feldmarschalls der Armee, eines Marschalls der Luftwaffe und eines Flottenadmirals verliehen.











Link kopiert



Der britische König Charles III. ist bei seinem Besuch in Australien mit militärischen Ehren ausgezeichnet worden. In einer feierlichen Zeremonie wurde ihm am Samstag der Rang eines Feldmarschalls der australischen Armee, eines Marschalls der Luftwaffe und eines Flottenadmirals verliehen. Den größten Teil des Tages verbrachte der an Krebs erkrankte Monarch jedoch in Ruhe und ohne öffentlich Auftritte.