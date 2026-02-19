Nach ihrem kuriosen TV-Aussetzer bittet Reporterin Danika Mason um Verzeihung. Sogar der australische Premier meldet sich zu Wort.
Die Höhe, die Kälte, fehlendes Abendessen - und ein bisschen Alkohol: Die australische Fernsehreporterin Danika Mason hat sich nach einem missglückten Live-Auftritt bei den Winterspielen öffentlich entschuldigt. Die in Australien sehr bekannte Journalistin des TV-Senders Channel Nine war während einer Sportsendung aus den italienischen Alpen ins Studio zugeschaltet und hatte dabei wirres Zeug geredet.