Australien: 35 Jahre Haft für „Fahrradräuber“

1 Der Mann hatte in seinem Leben mehrere Banken überfallen. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Christian Ohde

Ein 73-jähriger, an Krebs erkrankter Mann wurde in Australien zu 35 Jahren Haft verurteilt. Er hatte mehrere Banken überfallen und ist teilweise mit dem Fahrrad geflüchtet.











In Australien ist ein als „Fahrradräuber“ bekannter Bankräuber zu einer langen Haftstrafe verurteilt worden. Ein Gericht in der Stadt Adelaide verurteilte den 73-jährigen Kym Allen Parsons am Montag zu 35 Jahren Haft. Eine vorzeitige Haftentlassung kann er dem Urteil zufolge erst nach 28 Jahren beantragen. Der schwer krebskranke Mann hatte sich in dem Prozess des mehrfachen schweren Raubes schuldig bekannt.