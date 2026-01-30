Australian Open: Zverev scheitert im epischen Fünf-Satz-Halbfinale gegen Alcaraz

Der Hamburger verliert gegen den Weltranglistenersten in einem Marathon-Halbfinale der Australian Open. Ab dem dritten Satz wird es dramatisch.
Alexander Zverev hat den erneuten Einzug ins Finale der Australian Open in einem Tennis-Drama verpasst. Der 28-Jährige musste sich in Melbourne in einem epischen Halbfinale dem Spanier Carlos Alcaraz mit 4:6, 6:7 (5:7), 7:6 (7:3), 7:6 (7:4), 5:7 geschlagen geben, obwohl der Weltranglisten-Erste ab Ende des dritten Satzes mit großen körperlichen Problemen zu kämpfen hatte.