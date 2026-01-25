Australian Open: Zverev in Melbourne souverän im Viertelfinale

2 Alexander Zverev hat bei den Australian Open souverän das Achtelfinale erreicht. Foto: Aaron Favila/AP/dpa

Alexander Zverev kommt bei den Australian Open immer besser in Schwung. Erstmals bleibt er in Melbourne in diesem Jahr ohne Satzverlust.











Melbourne - Alexander Zverev hat bei den Australian Open souverän das Viertelfinale erreicht. Der Finalist des Vorjahres gewann in Melbourne gegen den Argentinier Francisco Cerundolo mit 6:2, 6:4, 6:4 und steht beim ersten Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison damit zum fünften Mal in der Runde der letzten Acht. Das hatte in seiner Karriere nicht einmal Deutschlands Tennis-Legende Boris Becker geschafft, der am Yarra River viermal im Viertelfinale stand - 1991 und 1996 aber den Titel gewann.