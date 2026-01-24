Jannik Sinner muss im heißen Melbourne leiden. Am Ende rettet ihn das Stadiondach vor der großen Hitze. Novak Djokovic stürzt und schimpft - kommt am Ende aber auch weiter.
Melbourne - Titelverteidiger Jannik Sinner hat bei den Australian Open der großen Hitze getrotzt und sich ungeachtet heftiger Krämpfe ins Achtelfinale von Melbourne gekämpft. Der Weltranglisten-Zweite aus Italien rang am bislang heißesten Tag des diesjährigen Turniers den Amerikaner Eliot Spizzirri mit 4:6, 6:3, 6:4, 6:4 nieder, geriet dabei aber an seine körperlichen Grenzen.