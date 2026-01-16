Vor dem Auftakt der Australian Open spricht Alexander Zverev darüber, was er als Journalist anders machen würde. Sein Zeugnis für 2025 würde dabei anders ausfallen.
Melbourne - Deutschlands Tennisstar Alexander Zverev fühlt sich von Medien nicht immer fair behandelt und stört sich manchmal an der Berichterstattung. "Es ist nervig, wenn sich Leute nicht auf Fakten konzentrieren oder sich die Wahrheit irgendwo aus dem Arsch ziehen teilweise", sagte der Hamburger vor dem Auftakt der Australian Open.