Im längsten Spiel seiner Karriere verliert Alexander Zverev gegen die Nummer eins der Welt. Der Traum vom ersten Grand-Slam-Titel ist erst einmal wieder geplatzt.
Melbourne - Nach der nächsten bitteren Niederlage im längsten Spiel seiner Karriere verließ Alexander Zverev mit gesenktem Kopf und völlig entkräftet die Rod Laver Arena. In einem Tennis-Drama musste sich der 28-Jährige in Melbourne in einem epischen Halbfinale dem Spanier Carlos Alcaraz mit 4:6, 6:7 (5:7), 7:6 (7:3), 7:6 (7:4), 5:7 geschlagen geben und verpasste damit den erneuten Einzug ins Finale der Australian Open.