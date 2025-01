Australian Open: Sophia Thomalla freut sich über Sieg von Zverev

1 Sophia Thomalla auf der Tribüne in Melbourne. Foto: Hannah Peters/Getty Images

Tennisstar Alexander Zverev hat bei den Australian Open einen Sieg zum Auftakt gefeiert. Mit ihm jubelte Sophia Thomalla.











Link kopiert



TV-Star Sophia Thomalla (35) hat sich in Melbourne mit ihrem Freund Alexander Zverev (27) gefreut. Die 35-Jährige bejubelte vor Ort den Sieg des deutschen Tennisprofis gegen Lucas Pouille (30) aus Frankreich in der ersten Runde der Australian Open 2025. Zverev siegte mit 6:4, 6:4, 6:4. Thomalla zeigte sich auf der Tribüne in einem schwarzen Outfit, das sie mit einem Baseball-Cap kombinierte.