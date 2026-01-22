Australian Open: Siegemund verpasst dritte Runde in Melbourne

Das war es für die deutschen Tennisspielerinnen in Melbourne. Laura Siegemund scheidet in der zweiten Runde als letzte Vertreterin aus, obwohl sie alle Chancen hat.

Melbourne - Laura Siegemund hat bei den Australian Open den Einzug in die dritte Runde verpasst. Die 37-Jährige unterlag in Melbourne der australischen Qualifikanten Maddison Inglis mit 4:6, 7:6 (7:3), 6:7 (7:10) und schied damit beim ersten Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison als letzte deutsche Spielerin aus. Zuvor hatten Eva Lys, Tatjana Maria und Ella Seidel allesamt bereits in der ersten Runde verloren. Siegemund musste sich nach 3:20 Stunden geschlagen geben.

Damit ist aus deutsche Sicht im Einzel nur noch Alexander Zverev dabei. Der Vorjahresfinalist spielt an diesem Freitag (8.30 Uhr MEZ/Eurosport) gegen den Briten Cameron Norrie um den Einzug ins Achtelfinale.

Schwierige Bedingungen in Melbourne

Bei windigen Bedingungen tat sich Siegemund gegen die Nummer 168 der Welt von Beginn an sehr schwer. Beide Spielerinnen hatten große Probleme, ihren Aufschlag durchzubringen. Siegemund musste im ersten Satz gleich dreimal ihr Service abgeben, nach 59 Minuten holte sich die Australierin unter dem Jubel ihrer Landsleute den ersten Durchgang.

Im zweiten Satz zog Siegemund auf 5:2 davon, leistete sich danach aber wieder zu viele einfache Fehler. So fand Inglis ins Spiel zurück und wehrte beim Stand von 4:5 aus ihrer Sicht sogar einen Satzball von Siegemund ab. Doch die Schwäbin zeigte wieder einmal ihren großen Kampfeswillen und holte sich den Satz nach 2:09 Stunden im Tiebreak.

Siegemund scheitert an eigenen Nerven

Das Momentum lag nun auf ihrer Seite. Siegemund schaffte in Entscheidungssatz ein schnelles Break und schlug beim Stand von 5:4 zum Matchgewinn auf. Doch dann bekam es die Deutsche trotz aller Erfahrung mit den Nerven zu tun, brachte ihren Aufschlag nicht durch und schied schließlich völlig unnötigerweise aus.