Eine Kasachin gewinnt in Melbourne. Im Finale nimmt sie Revanche für die Finalniederlage von 2023. Die Weltranglisten-Erste kassiert die nächste bittere Pleite.
Melbourne - Selbst im Moment des großen Triumphs zeigte die neue Melbourne-Königin Jelena Rybakina keine große Regung. So beeindruckend ruhig sie bereits während des Endspiels gegen die Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka geblieben war, so äußerlich fast emotionslos nahm die 26 Jahre alte Kasachin auch den Daphne Akhurst Memorial Cup aus den Händen der früheren Siegerin Jennifer Capriati entgegen.