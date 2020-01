19 Daumen hoch: Novak Djokovic steht im Halbfinale. Foto: AFP/GREG WOOD

Novak Djokovic hat sein Viertelfinale gegen Milos Raonic in drei Sätzen für sich entschieden. Im Halbfinale kommt es nun zum Duell mit Roger Federer, der nach einem abenteuerlichen Ritt die Runde der letzten Vier erreicht.

Melbourne - Titelverteidiger und Rekordsieger Novak Djokovic hat zum achten Mal das Halbfinale der Australian Open erreicht. Der Weltranglistenzweite besiegte Milos Raonic (Kanada), der wie sonst nur Alexander Zverev (Hamburg) ohne Satzverlust ins Viertelfinale eingezogen war, mit 6:4, 6:3, 7:6 (7:1). Nach seinen bisherigen sieben Halbfinalteilnahmen hat der Serbe in Melbourne jeweils gewonnen.

Djokovic trifft in seinem 37. Grand-Slam-Halbfinale nun zum 50. Mal in seiner Karriere auf Roger Federer (Schweiz). „Ich habe großen Respekt vor allem, was Roger erreicht hat. Die Duelle mit ihm und Rafa (Anm.: Rafael Nadal) haben mich zu dem Spieler gemacht, der ich heute bin“, sagte er im Court-Interview mit US-Legende John McEnroe.

Im direkten Vergleich mit Grand-Slam-Rekordsieger (20) Federer führt Djokovic mit 26:23. Unter anderem duellierten sich die beiden im vergangenen Jahr in einem legendären Finale in Wimbledon, das Djokovic 13:12 (7:3) im letzten Satz gewann. In Melbourne standen sie sich zuletzt 2016 im Halbfinale gegenüber.

Federer zog nach einem dramatischen Match und der Abwehr von sieben Matchbällen ins Halbfinale ein. Er besiegte Tennys Sandgren aus den USA, nur die Nummer 100 der Weltrangliste, mit 6:3, 2:6, 2:6, 7:6 (10:8), 6:3. Federer hat die Australian Open zwischen 2004 und 2018 sechsmal gewonnen. Seit seinem letzten Erfolg in Melbourne ist er ohne Sieg bei Grand Slams.