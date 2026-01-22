1 Alexander Zverev scheint der Fuß vor der Partie gegen Cameron Norrie keine Sorgen zu bereiten. Foto: Frank Molter/dpa

In seinem Zweitrunden-Spiel bei den Australian Open braucht Tennisstar Alexander Zverev auf einmal medizinische Hilfe und bekommt eine Schmerztablette. Doch Anlass zur Sorge gibt es offenbar nicht.











Link kopiert



Melbourne - Alexander Zverev scheint bereit für seine Drittrundenpartie bei den Australian Open gegen den Briten Cameron Norrie. Einen Tag, nachdem sich der Vorjahresfinalist in Melbourne beim Zweitrundensieg gegen den Franzosen Alexandre Müller am Fuß behandeln ließ und eine Schmerztablette bekam, stand der Tennisstar am Donnerstag ganz normal auf dem Trainingsplatz.