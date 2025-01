Foto: AFP/MARTIN KEEP

Titelverteidiger Jannik Sinner hat erneut das Finale der Australian Open erreicht und fordert dort Alexander Zverev im Duell um den Titel heraus. Italiens Tennisstar setzte sich gegen den US-Profi Ben Shelton mit 7:6 (7:2), 6:2, 6:2 durch und zog zum dritten Mal in ein Grand-Slam-Endspiel ein.

Bei seinem 20. Sieg in Folge auf der Tour ließ sich Sinner im hart umkämpften ersten Satz auch nicht von einem frühen Break zum 0:1 und einem weiteren Break zum 5:6 aus dem Konzept bringen. Nach dem im Tiebreak gewonnenen Satz dominierte Sinner, während Shelton in seinem zweiten Grand-Slam-Halbfinale mehr Fehler unterliefen.

Sinner schien aber körperlich nicht ganz topfit zu sein. Der 23-Jährige musste sich am Ende in den Pausen immer wieder an den Oberschenkeln massieren lassen. Zudem versuchte er, die Ballwechsel kurz zu halten und schnelle Punkte zu erzielen. Das gelang Sinner.