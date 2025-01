Australian Open: Hier wird das Zverev-Endspiel in Melbourne übertragen

Hier wird das Zverev-Endspiel in Melbourne übertragen

1 Alexander Zverev steht im Finale der Australian Open. Foto: dpa/Ng Han Guan

Alexander Zverev greift in Melbourne nach seinem ersten Grand-Slam-Titel. Die Partie wird auch im Free TV übertragen.











Tennisfans können das Kracher-Endspiel der Australian Open zwischen Deutschlands Topstar Alexander Zverev und dem Weltranglistenersten Jannik Sinner am Sonntag auch bei RTL live im Free-TV sehen. Das gab der Kölner Privatsender am Freitag bekannt. RTL kooperiert dafür mit Rechteinhaber Eurosport, der das Endspiel ebenfalls überträgt. Die Partie in Melbourne ist für 9.30 Uhr angesetzt.