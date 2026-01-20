Naomi Osaka ist für ihre extravaganten Outfits bekannt. Bei den Australian Open erstaunt sie die Fans mit einem laut WTA „legendären“ Einlauf in die Arena. Boris Becker hat Bedenken.

Japans Tennisstar Naomi Osaka hat bei den Australian Open mit einem extravaganten Outfit für einen filmreifen Auftritt gesorgt. Die 28-Jährige betrat für ihr Erstrundenmatch gegen die Kroatin Antonia Ruzic die Rod Laver Arena mit einem langen weißen Schleier, der an einem weißen Hut befestigt war. Dazu trug die viermalige Grand-Slam-Turniergewinnerin ein weißes Beinkleid und hielt einen weißen Schirm in der Hand.

„Ein LEGENDÄRER Einlauf“, schrieb die Spielerinnen-Vereinigung WTA auf der Plattform X und versah den Post mit einem Feuer-Emoji. Die staunenden Zuschauer empfingen Osaka unter großem Jubel. Auch ihr türkisfarbenes Spieldress war ein Hingucker - wenn auch längst nicht so spektakulär wie das Einlauf-Outfit.

Becker ist begeistert - gibt aber auch etwas zu bedenken

„Das sind natürlich Bilder für die Medien. Als sie da auf den Platz gekommen ist, das ist schon ikonisch“, sagte Tennis-Legende Boris Becker bei Eurosport: „Das hat sich noch keine Spielerin getraut. Sie hat sich schon vieles getraut.“

Die 28-Jährige betrat die Rod Laver Arena mit einem langen weißen Schleier, der an einem weißen Hut befestigt war. Foto: AFP

Der sechsmalige Grand-Slam-Gewinner gab aber auch zu bedenken: „Das ist der Widerspruch: Sie will auf der einen Seite nicht so viel Druck haben, nicht so viel in der Öffentlichkeit und in Medien sein - und kommt dann mit so einem Outfit auf den Platz.“ Dadurch stehe sie „natürlich wieder im Fokus der Öffentlichkeit“, so Becker: „Sie hat vor ein paar Jahren auch mal eine mentale Pause gebraucht.“

Naomi Osaka in ihrer „normalen“ Tenniskluft Foto: AFP

Nicht ihr erstes modisches Statement

Osaka ist für ihre extravagante Kleidung auf dem Tennisplatz bekannt. Oft mischt sie bei ihren Outfits Sport- und Fashion-Elemente, die nicht selten von der Popkultur inspiriert sind. Bei den US Open im Vorjahr begeisterte sie mit blinkenden, farbigen Plüschtierfiguren, die stets zu ihrem Outfit passten. Zudem trug sie rote, funkelnde Rosen als Schmuckstücke im Pferdeschwanz.