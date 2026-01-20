Naomi Osaka ist für ihre extravaganten Outfits bekannt. Bei den Australian Open erstaunt sie die Fans mit einem laut WTA „legendären“ Einlauf in die Arena. Boris Becker hat Bedenken.
Japans Tennisstar Naomi Osaka hat bei den Australian Open mit einem extravaganten Outfit für einen filmreifen Auftritt gesorgt. Die 28-Jährige betrat für ihr Erstrundenmatch gegen die Kroatin Antonia Ruzic die Rod Laver Arena mit einem langen weißen Schleier, der an einem weißen Hut befestigt war. Dazu trug die viermalige Grand-Slam-Turniergewinnerin ein weißes Beinkleid und hielt einen weißen Schirm in der Hand.