Australian Open: Carlos Alcaraz folgt Alexander Zverev ins Halbfinale

Alexander Zverev bekommt es im Halbfinale der Australian Open in Melbourne mit Carlos Alcaraz zu tun. Der Weltranglistenerste hat keine Mühe mit Lokalmatador Alex de Minaur.
Carlos Alcaraz hat die aufgeheizte Rod Laver Arena in Melbourne mit einer beeindruckenden Energieleistung verstummen lassen. Im Viertelfinale der Australian Open schlug der Weltranglistenerste den australischen Publikumsliebling Alex de Minaur mit 7:5, 6:2, 6:1. Er fordert nun den deutschen Topstar Alexander Zverev im Halbfinale.