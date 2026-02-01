Carlos Alcaraz hat jetzt alle vier Grand-Slam-Turniere gewonnen. Und das in einem Alter, in dem das vor ihm noch keiner geschafft hat. Sein Gegner lässt eine Rückkehr nach Melbourne offen.
Melbourne - Nachdem er Tennis-Geschichte geschrieben hatte, ließ sich Carlos Alcaraz auf den hellblauen Boden in der Rod Laver Arena fallen. Im Duell der Generationen gewann der Weltranglisten-Erste erstmals den Titel bei den Australian Open und damit als jüngster Spieler der Geschichte bei allen vier Grand-Slam-Turnieren die Trophäe. Im Alter von 22 Jahren und 272 Tagen setzte sich der Spanier in Melbourne im Endspiel gegen den 38 Jahre alten Novak Djokovic mit 2:6, 6:2, 6:3, 7:5 durch.