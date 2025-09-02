Austin Post im Mittelpunkt: Post Malone präsentiert seine Modekollektion in Paris - mit Pferd

Der Rapper Post Malone wagte in Paris den Schritt ins Modegeschäft. Bei seiner Debüt-Fashionshow führte er seine erste Kollektion "At First Light" vor - mit einem besonderen Höhepunkt auf dem Laufsteg.
Rapper Austin Richard Post, bekannt als Post Malone (30), erobert neues Terrain. Am Montag stellte er im prunkvollen Hôtel de Bourdon - Maison Pozzo di Borgo in Paris seine Modemarke "Austin Post" vor. Der geschichtsträchtige Ort, einst Wohnsitz von Modezar Karl Lagerfeld (1933-2019), bildete die perfekte Kulisse für seinen Einstand in der Modewelt.