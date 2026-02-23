Austausch über Missbrauch: Königin Camilla empfängt Gisèle Pelicot im Clarence House

Im Clarence House kam es am Montag zu einer besonderen Begegnung. Königin Camilla hat Gisèle Pelicot empfangen - die Französin, die weltweit für ihren mutigen Kampf gegen sexualisierte Gewalt bekannt wurde. Das Thema liegt der Monarchin seit Jahrzehnten am Herzen.
Ein starkes Zeichen der Solidarität: Königin Camilla (78) hat am Montagnachmittag die Französin Gisèle Pelicot (73) in ihrer Londoner Residenz Clarence House empfangen. Das Treffen fand im Rahmen von Pelicots Aufenthalt in Großbritannien statt, wo sie kürzlich ihre Memoiren veröffentlicht hat. Der Palast veröffentlichte ein Foto der beiden Frauen.