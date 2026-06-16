Am Dienstag lädt Arnold Schwarzenegger zur zehnten Ausgabe des Austrian World Summit nach Wien. Zuvor ging es für den Weltstar in seine österreichische Heimat Thal.
Seit Jahrzehnten lebt Arnold Schwarzenegger (78) in den USA. Der Hollywoodstar, ehemalige Bodybuilder und Ex-Gouverneur des Bundesstaats Kalifornien stammt aber ursprünglich aus der Steiermark. Bevor am 16. Juni der Austrian World Summit in Wien stattfindet, hat der "Terminator"-Star seiner Heimat, der Gemeinde Thal, einen Besuch abgestattet. Das berichten österreichische Medien wie die "Kronen Zeitung".