Seit Jahrzehnten lebt Arnold Schwarzenegger (78) in den USA. Der Hollywoodstar, ehemalige Bodybuilder und Ex-Gouverneur des Bundesstaats Kalifornien stammt aber ursprünglich aus der Steiermark. Bevor am 16. Juni der Austrian World Summit in Wien stattfindet, hat der "Terminator"-Star seiner Heimat, der Gemeinde Thal, einen Besuch abgestattet. Das berichten österreichische Medien wie die "Kronen Zeitung".

Am Sonntagvormittag gegen 11:00 Uhr traf der Schauspieler demnach in Thal bei Graz ein. Dort warteten dem Bericht zufolge etwa 350 Menschen auf den Schauspieler, viele davon offenbar Mitglieder von "Arnold's Pump Club". Schwarzenegger, auch als "steirische Eiche" bekannt, spornte die Sportbegeisterten an. "Arbeitet, arbeitet, arbeitet", soll er gerufen haben. Dann komme auch der Erfolg. Laut des Portals "Heute.at" nahm sich Schwarzenegger mehrere Stunden Zeit für seine Fans. Den Berichten zufolge traf er in Thal auch auf Freunde aus Jugendtagen.

Der Austrian World Summit in Wien

Arnold Schwarzenegger setzt sich nicht nur für körperliche Ertüchtigung ein, sondern seit vielen Jahren auch für die Umwelt. Er gründete die "The Schwarzenegger Climate Initiative", die in Wien ansässig ist. In der dortigen Hofburg findet am Dienstag auch der Austrian World Summit statt. Der Star lädt zur bereits zehnten Ausgabe des Klimaschutzgipfels.

Als Gast wurde im Vorfeld bereits die ehemalige US-Vizepräsidentin Kamala Harris (61) angekündigt. "Kamala Harris hat im Laufe ihrer Karriere gezeigt, was Führungskraft bedeutet: sich für Menschen einzusetzen, die Demokratie zu verteidigen und für eine bessere Zukunft zu kämpfen", wurde Schwarzenegger in einer Mitteilung zitiert. Auf dem Gipfel am 16. Juni wolle man zeigen, "dass wir die Kraft, die Werkzeuge und die Lösungen haben, und dass wir unaufhaltsam sind, wenn Führungskräfte und Bürger zusammenarbeiten". Unter dem Motto "Wir sind unaufhaltsam" findet auch der Gipfel statt.