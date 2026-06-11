Im Februar hatte sich Gisèle Pelicot bereits mit der britischen Königin Camilla ausgetauscht, nun traf die Französin auf Mary von Dänemark.
Dänemarks Königin Mary (54) hat Gisèle Pelicot (73) in Fredensborg getroffen. Dies teilte das Königshaus in einem Beitrag auf Instagram mit. Zu Bildern des Treffens heißt es dort: "Im Jahr 2024 bestand die Französin Gisèle Pelicot - geleitet von der Überzeugung, dass 'die Scham die Seite wechseln muss' - darauf, den Prozess im Zusammenhang mit dem größten Vergewaltigungsfall Frankreichs öffentlich zugänglich zu machen." Pelicots "erschütternde Geschichte und ihr Mut, offen darüber zu sprechen, haben bei Ihrer Majestät der Königin großen Eindruck hinterlassen".