Austausch für Trauernde: Erste Gedenkstunde für früh verstorbene Kinder in Steinheim

In einer Zeremonie auf dem Friedhof in Steinheim (Kreis Ludwigsburg) wird am 18. April die Erinnerung an Sternenkinder hochgehalten. Eltern können sich auch austauschen.
Wenn Eltern ein Baby verlieren, bleibt ein unsäglicher Schmerz zurück – mit dem die Mütter und Väter oft alleine klarkommen müssen. Deshalb hatte Rebekka Souvard die Idee, am Steinheimer Friedhof einen Ort der Begegnung für Trauernde zu schaffen, idealerweise in Form eines Cafés. Beim Bürgermeister Thomas Winterhalter rannte Souvard damit offene Türen ein. Der Rathauschef betonte allerdings auch, dass ein festes Gebäude kaum umzusetzen sei, und schlug vor, etwas kleiner anzufangen. Genau so wird es jetzt kommen.