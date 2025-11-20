Austausch der Hochschulen: Von Amman nach Aalen – lernen in zwei Welten

Warum Absolventen der German-Jordanian University in Amman ein Jahr an der Hochschule Aalen verbringen.
Es ist ein sonniger Spätsommertag in Madaba, einer jordanischen Kleinstadt 30 Kilometer südlich von der Hauptstadt Amman entfernt. Hier erstreckt sich der imposante Campus der German-Jordanian-University (GJU) mit einem guten Dutzend mehrstöckiger Gebäude aus hellem Sandstein, die sich um ein riesiges Wasserrad gruppieren – ein Wahrzeichen für technische Innovation. 20 Jahre alt ist die Bildungseinrichtung, die anfangs in der Hauptstadt angesiedelt war. Seit 2012 befindet sich der Hauptcampus mit den neuerrichteten Gebäuden in Madaba.