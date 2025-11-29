Ausstrahlung für Frühjahr geplant: Heidi Klum bekommt eine Familien-Doku auf ProSieben

Neuer Coup für Heidi Klum sowie ihre Kinder Leni und Henry. "On & Off the Catwalk - by Heidi Klum" soll die Model-Familie in privaten und beruflichen Momenten zeigen. ProSieben hat bereits einige Details zu der Show verraten.

Seit 2006 führt Heidi Klum (52) durch die ProSieben-Castingshow "Germany's next Topmodel". Nun plant der Sender ein weiteres Format mit ihr und einem Teil ihrer Familie. Dabei erleben die Zuschauerinnen und Zuschauer den TV-Star sowie ihre Kinder Leni (20) und Henry (19), die ebenfalls im Model-Business arbeiten, privat und bei der Arbeit. Was zu der neuen TV-Sendung bereits bekannt ist.

Doku soll zwei Teile erhalten "ProSieben plant für das Frühjahr 2026 eine zweiteilige Prime-Time-Doku über Heidi Klum und ihre Kinder Leni und Henry mit dem Titel 'On & Off the Catwalk - by Heidi Klum'", bestätigt der Sender am Samstag gegenüber der Nachrichtenagentur spot on news. An zwei Abenden soll der Klum-Clan also jeweils ab 20.15 Uhr an die Bildschirme locken.

Die Dreharbeiten führen das Kamerateam laut "Bild" rund um den Globus. Die Doku solle "sehr exklusive Einblicke ins Arbeits- und Familienleben" bieten, wird Konzernmanager Henrik Pabst zitiert. So seien Klum und ihre zwei älteren Kinder persönlicher als bislang zu erleben. Von den Kameras werden sie demnach beim Arbeiten, beim Reisen und der Vorbereitung auf ihre Jobs begleitet.

Erst im Oktober hatte Klum eine zusätzliche Show bei ProSieben erhalten. Unter dem Titel "HeidiFest" feierte sie ihr eigenes Oktoberfest im Münchner Hofbräuhaus mit Familienmitgliedern, Freunden und Musikstars. Zudem haben die Dreharbeiten für die nächste "GNTM"-Staffel bereits begonnen - zum 21. Mal geht Klum auf die Suche nach Nachwuchsmodels. Der Starttermin wurde noch nicht bekannt gegeben. Die Premiere erfolgt jedoch üblicherweise im Februar auf ProSieben.