Ausstrahlung für Frühjahr geplant: Heidi Klum bekommt eine Familien-Doku auf ProSieben

Neuer Coup für Heidi Klum sowie ihre Kinder Leni und Henry. "On & Off the Catwalk - by Heidi Klum" soll die Model-Familie in privaten und beruflichen Momenten zeigen. ProSieben hat bereits einige Details zu der Show verraten.
Seit 2006 führt Heidi Klum (52) durch die ProSieben-Castingshow "Germany's next Topmodel". Nun plant der Sender ein weiteres Format mit ihr und einem Teil ihrer Familie. Dabei erleben die Zuschauerinnen und Zuschauer den TV-Star sowie ihre Kinder Leni (20) und Henry (19), die ebenfalls im Model-Business arbeiten, privat und bei der Arbeit. Was zu der neuen TV-Sendung bereits bekannt ist.