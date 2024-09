Ausstrahlung für den Winter geplant: Gute Zeiten, schlechte Zeiten-Special führt nach Spanien

1 Mit Fächer und Sonnenhut: Die Serienstars sind für die Dreharbeiten in der Sonne schon bestens vorbereitet. Foto: RTL/Anna Riedel

"GZSZ" unternimmt mal wieder einen Ausflug: Für das nächste Primetime-Special in Spielfilmlänge geht die Reise nach Barcelona und Umgebung. Die Dreharbeiten in der spanischen Sonne haben bereits begonnen.











Von Berlin nach Barcelona: Das nächste Special der RTL-Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" wird in Spanien spielen. Das hat der Kölner Privatsender am 17. September bekanntgegeben. Die Dreharbeiten haben bereits begonnen. Laut Pressemitteilung soll die Folge in Spielfilmlänge im "kommenden Winter" zur besten Sendezeit am 20:15 Uhr ausgestrahlt werden.