Ausstrahlung am 25. Dezember: Helene Fischer verrät die ersten Gäste ihrer Weihnachtsshow

1 "Die Helene Fischer Show" läuft am 25. Dezember im ZDF. Foto: ZDF/Sandra Ludewig

Kurz vor der Aufzeichnung ihrer "Die Helene Fischer Show" hat die Sängerin erste Gäste verraten. Diese Stars sind dabei.











Link kopiert



Helene Fischer (40) hat die ersten Star-Gäste verraten, die in ihrer Weihnachtshow dieses Jahr zu sehen sein werden. Auf Instagram schrieb die Schlagersängerin kurz vor der Aufzeichnung der Sendung in Düsseldorf an ihre Fans und Follower: "Nur noch zweimal schlafen, ihr Lieben! Die Spannung steigt ins Unermessliche, und ich möchte euch einfach schon ein bisschen mehr verraten".