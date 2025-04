Ausstrahlung am 19. April: Nerv eingeklemmt: Beatrice Egli musste im Liegen für TV-Show proben

1 Beatrice Egli wird namhafte Stars in ihrer "Beatrice Egli Show" begrüßen. Foto: SWR/Manuela Steinemann

Am 19. April stimmt Beatrice Egli (36) zusammen mit vielen bekannten Gästen auf das Osterfest ein. Fans der "Die Beatrice Egli Show" können sich unter anderem auf Giovanni Zarrella (47), Thomas Anders (62), Ross Antony (50) und Sarah Engels (32) freuen. Die Sendung läuft am Samstag (19. April) ab 20:15 Uhr im Ersten (sowie in der ARD Mediathek) und ab 20:10 Uhr im SRF1. Bei Instagram hat Beatrice Egli verraten, dass ihre Vorbereitungen für die Aufzeichnung der Show, die am 8. April erfolgte, von gesundheitlichen Problemen eingeschränkt waren.