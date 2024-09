Ausstrahlung ab Frühjahr 2025: Drehstart für neue RTL-Krimireihe Alpentod mit Veronica Ferres

Veronica Ferres (59) geht auf Verbrecherjagd. Wie RTL am Montag (30. September) bekannt gab, ist die erste Klappe zu ihrer neuen Krimireihe "Alpentod - Ein Bayern-Krimi" gefallen. Darin übernimmt die beliebte Schauspielerin eine der drei Hauptrollen. Gedreht wird demnach im österreichischen Salzburg und Hallein sowie im Alpenvorland zunächst noch bis Ende Oktober. An der Seite von Ferres komplettieren ihre Darsteller-Kollegen Tim Oliver Schultz (36) und Salka Weber (35) das neue Ermittler-Trio.

Darum geht es in "Alpentod - Ein Bayern-Krimi"

Produziert werden laut Mitteilung zunächst zwei 90-Minüter, deren Ausstrahlung für das Frühjahr 2025 am "Tödlichen Dienst-Tag" bei RTL geplant ist. Vorab erscheinen die Filme zudem auf dem hauseigenen Streamingportal RTL+. Ferres spielt in "Alpentod - Ein Bayern-Krimi" laut Senderangaben die resolute und wortgewandte Ermittlerin Birgit Reincke, die ihre Arbeit eigentlich bereits an den Nagel gehängt hatte. Neben Reincke ermitteln in der deutsch-österreichischen Koproduktion mit Servus TV außerdem der impulsive Kripo-Neuling Jonas Becker (Schultz) und die Salzburger Wissenschaftlerin Marie Sonnleitner (Weber). Das Dreier-Team nimmt "jede noch so kleine Fährte auf, um ein Verbrechen zu lösen".