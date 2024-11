Ausstellungen in und um Ludwigsburg: Hier kreisen die schönsten Eisenbahnen

1 Schon kleine Kinder finden die Welt der Eisenbahnen hoch spannend. Foto: MEC Freiberg

Der triste November braucht Glanzlichter – Modelleisenbahnen bieten Jung und Alt faszinierende Einblicke. Hier eine Übersicht über Schauen in und um Ludwigsburg.











Link kopiert



Für Fans von Modelleisenbahnen führt an diesem Wochenende kein Weg vorbei an der Schau des Modelleisenbahnclubs Freiberg im Prisma am Marktplatz. Der Club feiert unter dem Motto „60 Jahre MEC Freiberg“ am Samstag, 16. November, und am Sonntag, 17. November, sein kleines Vereinsjubiläum. Für Besucher ist jede Menge Bahnnostalgie im Miniaturformat geboten. Es gibt aber noch mehr Gelegenheiten, tief in die Welt der Modelleisenbahnen einzutauchen. Im Detail:

1. Die Modellbahntage in Freiberg Lesen Sie auch Die Anlage im HO-Maßstab bietet interessante Einblicke. Foto: MEC Freiberg Die Schau ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Im Mittelpunkt steht die vereinseigene Anlage im H0-Maßstab. Ausgestellt sind auch eine H0e-Schmalspuranlage der Arbeitsgemeinschaft Schmalspur (Arge-S), sowie eine H0-Winteranlage und eine große Gartenbahn. Darüber hinaus ist auch in diesem Jahr wieder eine Puppenhausausstellung mit praktischer Vorführung vertreten, und es wird ein Modellbahnflohmarkt geboten. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. 2. Modelleisenbahn in Ludwigsburg Aus der Ferne sehen echte Bahnhöfe manchmal aus wie Modellszenarien. Foto: Simon Granville Wer eine ungewöhnlich große, kreativ ausgebaute private Modelleisenbahnlandschaft sehen möchte, liegt bei der Sonderausstellung des Bürgervereins der Ludwigsburger Weststadt im Pflugfelder Torhaus richtig. An jedem Sonntag im November kreisen in diesem Herbst die Dampfzüge und E-Lokomotiven von Andreas Winter im Maßstab N auf zwölf Quadratmetern Fläche. Die Ausstellung „Der Ludwigsburger Bahnhof im Wandel“ begleitet das Szenario immer von 13 Uhr bis 17 Uhr bei freiem Eintritt in der Pflugfelder Straße 38. 3. Walter Eisenbahnen in Leonberg Till Walter öffnet manchmal die Türen, diesmal wieder am 30. November. Foto: Simon Granville/Simon Granville Eigentlich öffnen Till Walter und sein Vater Hans-Willi ihren Modellbau-Laden im Leonberger Längenbühl fast gar nicht mehr, weil sie Geschäfte hauptsächlich online und telefonisch abwickeln. Geblieben sind Tage der offenen Tür: „Lok Out Lets“. Der nächste Tag im Gewerbegebiet Leonberg-West findet am Samstag, 30. November, statt. Gäste können aus mehr als 1000 Loks und 3000 Waggons sämtlicher Spurbreiten wählen. 4. Ausstellung in Bietigheim-Bissingen Kleine Reparaturen sind immer drin – auch bei der Schau in Bietigheim-Bissingen. Foto: dpa/Marijan Murat Es ist noch ein bisschen hin – aber vormerken sollten sich die Freunde der Modelleisenbahnen den 5. Januar 2025 auf jeden Fall. Das Vereinsheim der Eisenbahnfreunde Bietigheim-Bissingen in der Kammgarnspinnerei ist immer einen Besuch wert.