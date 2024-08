Ausstellungen in Dresden: Hype um Caspar David Friedrich geht weiter

1 Caspar David Friedrichs Bild „Das Große Gehege bei Dresden“ (1832) ist in Dresden zu sehen. Foto: Staatl. Kunstsammlungen Dresden//Elke Estel/Hans-Peter Klut

Zur Feier des 250. Geburtstags des Künstlers finden in diesem Jahr drei große Jubiläumsausstellungen statt: Nach Hamburg und Berlin steht nun Dresden im Zeichen von Caspar David Friedrich.











Link kopiert



Man soll die Feste feiern, wie sie fallen – bei Caspar David Friedrich nimmt der Jubel allerdings kein Ende. Nach Hamburg und Berlin ist nun Dresden an der Reihe: Unter dem Titel „Wo alles begann“ starten an diesem Wochenende gleich zwei Ausstellungen – im Albertinum und im Kupferstich-Kabinett. Friedrich (1774-1840) scheint derzeit einen Nerv zu treffen wie kaum ein anderer Künstler. Seine eigenwillig konstruierten Landschaftsbilder bedienen die romantische Sehnsucht nach einer intakten Natur, in der man sich hemmungslos süßer Melancholie hingeben kann.