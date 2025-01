Ausstellungen bei Abt Art und im Künstlerhaus Stuttgart: Wann werden Landkarten Kunst, Carmen Weber?

1 Carmen Weber entwirft eigene kartografische Welten Foto: Carmen Weber

Großer Ausstellungsbahnhof für die Stuttgarter Künstlerin Carmen Weber: Am 24. Januar eröffnet die Stuttgarter Galerie Abt Art eine Schau zu Webers Schaffen, am 25. Januar beginnt im Künstlerhaus eine Weber-Ausstellung.











Link kopiert



Die Arbeiten der Stuttgarter Künstlerin Carmen Weber entstehen langsam, erweisen sich als technisch wie inhaltlich vielschichtig – und erwarten von ihrem Publikum die Lust, ein Ganzes in seinen Einzelaspekten entschlüsseln zu können. Gleich doppelt steht nun die Kunst der 1983 geborenen Künstlerin im Mittelpunkt – an diesem Freitag, 24. Januar eröffnet die Galerie Ab Art in Stuttgart-Möhringen (Rembrandtstraße 18) eine Schau zum Walter Stöhrer Preis für Grafik. Weber, bis 2023 als Studierende bei Frank David Hoffmann, Udo Koch und Andreas Opiolka auf dem Weißenhof, erhielt die im Wechsel an Absolventen und Studierende der Universität der Künste in Berlin und der Stuttgarter Kunstakademie vergebene Auszeichnung im Sommer 2024. Bei Abt Art zeigt Weber neue Werke – gemeinsam mit Arbeiten der mit Anerkennungen bedachten Shanon Guth und Sara Hernández. Zur Eröffnung (19.30 Uhr) spricht der Stuttgarter Kunstvermittler Tobias Wall.