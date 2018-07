Ausstellung zum 300-Jahr-Jubiläum der Stadt Ludwigsburg Eine Huldigung für Hofmaler Carlo Carlone

Von Ludwig Laibacher 22. Juli 2018 - 15:20 Uhr

Die Donnerstagsmaler huldigen dem Rokokomaler Carlo Carlone. Foto: factum/Bach

Die Gruppe der Donnerstagsmaler interpretiert historische Bilder neu – und feiert damit das Jubiläum der Stadt Ludwigsburg.

Ludwigsburg - Der Name Carlo Carlone mag den meisten Ludwigsburgern wenig sagen, aber mindestens einige Werke des Malers haben sie vermutlich schon einmal gesehen: Das Deckengemälde in der Schlosskapelle und einige Fresken in der Ahnengalerie im Residenzschloss stammen von dem Italiener. Der Mann war zu seiner Zeit hochverehrt, und jeder Regent wollte ihn haben. Dem württembergischen Herzog Eberhard Ludwig ist das gelungen. Nachdem der Rokokokünstler 1720 bereits die Kuppel der Schlosskapelle im Ludwigsburger Schloss ausgemalt hatte, kehrte er für 1730 für die Dauer von drei Jahren zurück, um die Deckengemälde im Neuen Corps de Logis und in der Ahnengalerie anzufertigen.

Die Künstlergruppe Mal-Art 14 hat dem Künstler nun ein Denkmal gesetzt – oder wohl eher: gemalt. „Huldigung“ heißt das Werk, das im Zentrum einer Ausstellung der Donnerstagsmaler steht, die sie aus Anlass des 300-Jahr-Jubiläums der Stadt geschaffen haben. Zu sehen ist die Schau bis zum 6. September im Foyer des Kulturzentrums.

Deckengemälde wurde „filetiert“

Die Gruppe hat das große Deckenfresko Carlones „filetiert“. Das heißt, die Maler haben die gesamte Fläche in 14 Felder unterteilt, und jeder von ihnen hat eines davon neu gefertigt. Bis zu einem gewissen Grad ist so der Grundcharakter der barocken Szenerie erhalten geblieben. Ins Auge fallen indes die unterschiedlichen Malstile als auch die Abweichungen in der Darstellung: Der Auftritt aktueller Politiker etwa ist beabsichtigt, die Stadtgeschichte solle fortgeschrieben werden, sagt Dieter Schreiner von Mal-Art 14.

Der Künstler Carclo Carlone, der von 1686 bis 1775 gelebt hat, hatte nicht nur Freude an dem Auftrag für das Schloss: Es ist überliefert, dass der Herzog ständig Änderungswünsche hatte, und es gibt viele Anekdoten über Carlones Mühen, als heißblütiger Italiener mit den Schwaben klarzukommen. Und auch darüber, was es für ihn bedeutete, als Katholik eine protestantische Kapelle zu bemalen.