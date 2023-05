8 Asterix und Obelix nehmen in der Gerlinger Ausstellung einen großen Part ein. Foto: dpa

Adolf Kabatek wäre am 1. Juli 90 Jahre alt geworden. Der Mann aus Gerlingen holte die weltberühmten gallischen Comicfiguren in hiesige Gefilde. Exponate aus seinem Nachlass erzählen große Geschichten. Sie sind jetzt im Museum zu sehen.









Gerlingen - Was wäre gewesen, wenn Adolf Kabatek nicht nach Luxemburg gereist wäre? Asterix und Obelix, die beiden Helden der französischen Comicserie wären in Deutschland vielleicht nie so beliebt geworden. Und: Was würde man heute lesen, hätte Kabatek nicht an der Übersetzung etwa von Micky Maus und Asterix mitgearbeitet? Im Stadtmuseum ist von Sonntag an eine Ausstellung zu sehen, die in die weite Welt des Comics führt und von einem Mann erzählt, der zuhause in Gerlingen kein Aufhebens um seine Person machte.