Wahlwerbung setzt oft auf die Gefühle der Wählerschaft. Eine Ausstellung im Haus der Geschichte zeigt, wie sich in Baden-Württemberg radikale Tendenzen in den Wahlkampf einschlichen.
Ein Satz, den heute viele unterschreiben würden: „Unser Land muss stark bleiben“ – denn letztlich wollen alle zu den Starken gehören, den Siegern. Deshalb legte Erwin Teufel in den 1990er Jahren gleich noch nach, was ein Land stark macht: „Es braucht eine starke Regierung und eine starke CDU“ – und also ihn als Ministerpräsident von Baden-Württemberg.