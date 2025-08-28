Ausstellung und Fest: Märklin erwartet Zehntausende Eisenbahnfans in Göppingen

Zur Internationalen Modellbahnausstellung IMA und den Märklin-Tagen werden vom 19. bis 21. September bis zu 60 000 Menschen erwartet. Das ist geboten.
Wenn Göppingen zu den Märklin-Tagen ruft, dann wird es richtig international, dann kommen Besucher nicht nur aus ganz Deutschland, sondern auch aus dem internationalen Ausland in die Hohenstaufenstadt. Vom 19. bis 21. September wird die Branche wieder die IMA, die Internationale Modellbahnausstellung, mit den Märklin-Tagen in Göppingen feiern. Zum Bahnfest für alle kleinen und großen Fans werden rund 60 000 Besucher erwartet. Neben der Messe mit internationalen Ausstellern und Besuchern lädt Märklin zum Blick hinter die Kulissen in sein Stammwerk ein.