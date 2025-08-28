Ausstellung und Fest: Märklin erwartet Zehntausende Eisenbahnfans in Göppingen

Zur Internationalen Modellbahnausstellung IMA und den Märklin-Tagen werden vom 19. bis 21. September bis zu 60 000 Menschen erwartet. Das ist geboten.

Wenn Göppingen zu den Märklin-Tagen ruft, dann wird es richtig international, dann kommen Besucher nicht nur aus ganz Deutschland, sondern auch aus dem internationalen Ausland in die Hohenstaufenstadt. Vom 19. bis 21. September wird die Branche wieder die IMA, die Internationale Modellbahnausstellung, mit den Märklin-Tagen in Göppingen feiern. Zum Bahnfest für alle kleinen und großen Fans werden rund 60 000 Besucher erwartet. Neben der Messe mit internationalen Ausstellern und Besuchern lädt Märklin zum Blick hinter die Kulissen in sein Stammwerk ein.

Auch das Märklineum hat dann geöffnet. In einer Werkshalle von Leonhard Weiss können eine Modellbahnanlage und Bahnbaufahrzeuge besichtigt werden. „Ein ganz besonderes Highlight“, so Märklin-Chef Florian Sieber, „werden wieder die historischen Loks am Göppinger Bahnhof sein“. Führerstandsmitfahrten und Mitfahrten in historischen Zügen sind im Angebot.

Tatsächlich macht die Kombination der Modellbahn mit ihrem großen Vorbild das Event wieder zu etwas Besonderem. Highlights bei der IMA wie der Gang durch die Produktion im Göppinger Stammwerk und die Lokparade am Göppinger Bahnhof, der Shop, in dem alle aktuellen Modelle angeboten werden oder das Maskottchen des Märklineums – die Lok 44 1315 in Originalgröße – locken die Besucher. Die Modellbahnausstellung mit über 130 Ausstellern aus der Branche an fünf Veranstaltungsorten gibt auf einer Fläche von 49 000 Quadratmetern einen Überblick über alles, was man für die Modellbahn braucht – inklusive der von den Herstellern ausgestellten Neuheiten. Schauanlagen von Vereinen runden das Bild ab. Besucher im Stauferpark und am Märklin-Stand können zusehen, wie eine Lok montiert wird. In der EWS-Arena kommen Fans der Gartenbahn LGB auf ihre Kosten.

Die dreitägige Veranstaltung mit einem vielseitigen Kinderprogramm beginnt am Freitag, 19. September, um 9 Uhr und endet am Sonntag, 21. September, um 17 Uhr.