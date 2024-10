Ausstellung über Rüdiger Keßler in Plochingen: Ein Künstler, der auf Ruhm und Ehre pfiff

1 Kuratorin Monika Geiselhart mit Keßler-Freund Dietmar Pleil in der Galerie der Stadt Plochingen vor einem Werk des 2020 verstorbenen Künstlers. Foto: Petra Bail

Der wundersame Künstler Rüdiger Keßler prägte die Plochinger Jugendkultur in den 1960er Jahren wie kein anderer. Mit Freunden gründete er den „Intelligenz-Club“. Eine Ausstellung in der Galerie der Stadt Plochingen erinnert daran.











Link kopiert



Er war ebenso eigenbrötlerisch wie genial. Er lebte zurückgezogen und strahlte nach außen. „Der Rü“, wie ihn seine Freunde nannten, hatte viele Facetten. Rüdiger Keßler (1940 bis 2020) war in jeder Hinsicht außergewöhnlich – ein charismatischer Mensch und hochtalentierter Künstler, der seine Kindheits- und Jugendtage in Plochingen verbrachte. Mit der vielschichtigen Schau, „Rüdiger Keßler – Künstler und Motor der Plochinger Jugendkultur in den 1960er Jahren“ in der Galerie der Stadt Plochingen, erinnern Markus Schüch und Judith Rühle vom Kulturamt an einen bemerkenswerten Menschen.