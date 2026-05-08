In Stuttgart leben rund 60.000 muslimische Menschen. Häufig sei ihr Bild in der Öffentlichkeit negativ geprägt, sagen Vertreter. Begegnungen könnten helfen, Vorurteile abzubauen.
Kaum eine andere Stadt in Baden-Württemberg ist derart multikulturell geprägt wie Stuttgart. In der Stadt gibt es zahlreiche türkische Restaurants, Dönerläden, Cafés und Frühstückslokale und in der Innenstadt hört man Passanten in unterschiedlichen Sprachen miteinander sprechen. Auch Frauen mit Kopftuch gehören längst zum alltäglichen Stadtbild. Viele muslimische Frauen tragen es als Zeichen ihres Glaubens.