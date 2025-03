Ob klein und fein oder auffällig und großmaßstäblich – Beschriftungen am Bau und im öffentlichen Raum prägen das städtische Umfeld. Eine Ausstellung in Stuttgart zeigt gelungene Beispiele.

Architektur trägt oft Beschriftungen und Zeichen, die informieren und orientieren. Im Idealfall unterstreichen sie die Entwurfsidee und stärken die Rezeption des Bauwerks. Um sie dem gestalterischen Anspruch folgend entwerfen zu können, bedarf es der Kenntnis beider Disziplinen: Architektur und Grafik.

Die Ausstellung „Archigrafie – Schrift am Bau“, kuratiert von Agnès Laube, in der Raumgalerie in der Ludwigstraße 73 in Stuttgart zeigt anhand gelungener Arbeiten von zwölf auf diese Schnittstelle spezialisierten Ateliers, wie gestaltprägend und identitätsstiftend Archigrafien für Bauwerke sein können.

Lesen Sie auch

Zwei der teilnehmenden Ateliers sind in Stuttgart beheimatet

Die gezeigten Arbeiten repräsentieren verschiedene methodische Ansätze, wie Gestalterinnen und Gestalter auf einen Bau reagieren können. So bestehen etwa die Buchstabenoberflächen für eine Musikschule aus Hölzern, die für Instrumente eingesetzt werden, oder weisen die Schriften für eine Blindenschule eine besondere Haptik auf. Ein weiteres Projekt reagiert auf die strenge Architektur mit fluffigen Buchstaben, die mit einem experimentellen Verfahren hergestellt wurden. Auch zwei Lichtskulpturen befinden sich unter den Projekten.

Die meisten der zwölf teilnehmenden Ateliers kommen aus der Schweiz, wo Archigrafie eine große Bedeutung hat. Zwei Ateliers sind in Stuttgart beheimatet, eines in Paris. Diese Vielfalt gewährt Einblicke in unterschiedliche methodische Ansätze und zeigt, wie auf lokale architektonische Gegebenheiten reagiert wird.

Die Vernissage findet am 14. März statt, Einlass ist um 18.30 Uhr. Die Ausstellung kann bis zum 2. Mai besichtigt werden.