Die Jahresschau des Kunstvereins Korntal-Münchingen zeigt bis Sonntag Arbeiten der Mitglieder. Geburt, Nahtoderfahrungen, ein reduzierter Lenin: Das Spektrum ist riesig.
Die Stadthalle Korntal hat sich in eine Kunstgalerie verwandelt. Bis Sonntag, 9. November, präsentiert der Kunstverein Korntal-Münchingen dort bei seiner Jahresausstellung mit dem Titel „Weite“ Arbeiten seiner Mitglieder. 24 Künstlerinnen und Künstler zeigen 65 Werke. Auffallend ist die Vielfalt des künstlerischen Schaffens. Ulli Heyd, Vorsitzende des Kunstvereins und selbst Künstlerin, sagt: „Es soll ja ein Gesamtbild sein.“