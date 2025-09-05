Ausstellung in Weil der Stadt: In der Wendelinskapelle atmen die Wolken

Zwei Künstler verbinden Kunst, Natur und Technik: Wie große Lungen atmen ihre weißen Wolken – und erzeugen bei Besuchern eine Art kindliche Selbstvergessenheit.
2017 wurde auch in Weil der Stadt der 500. Jahrestag des Beginns der Reformation gefeiert – dem Reformator Johannes Brenz, der in Weil der Stadt geboren wurde, widmete man zu diesem Anlass einen ganzen Skulpturenweg, an dem sich zahlreiche Künstler aus Baden-Württemberg und darüber hinaus beteiligten. Einige der Exponate sind noch immer da, manche waren aber auch nur für das Reformationsjubiläum zu sehen.