Ausstellung in Waiblingen: Piefkes und Ösis – Neckereien auch über die Osterfeiertage

Die sehenswerte Ausstellung mit Karikaturen über Österreich und Deutschland in der Galerie Stihl kann auch an den Osterfeiertagen besichtigt werden.
Es geht um Karikaturen und Klischees, um Zuneigung und Frotzeleien, um Vorurteile und Wahrheiten, um Frankfurter Würstchen oder Wiener Würstel. „Die lieben Nachbarn! Deutschland und Österreich“ ist die aktuelle Ausstellung in der Galerie Stihl Waiblingen übertitelt. Zu sehen sind knapp 200 Werke von 40 beliebten Karikaturisten aus beiden Ländern, die zumeist in den vergangenen 15 Jahren veröffentlicht wurden.