Ausstellung in Waiblingen: Ösis und Piefkes – Über Hass und Liebe zwischen Österreichern und Deutschen

Die Galerie Stihl Waiblingen wagt in der aktuellen Ausstellung einen satirischen Blick auf das Verhältnis zwischen Deutschland und Österreich – also auf „Ösis“ und „Piefkes“.
Man muss wohl schon der etwas älteren Generation angehören, um die legendäre „Piefke-Saga“ noch selbst vor dem Fernseher mitverfolgt zu haben. Die drei Fernsehfilme aus dem Jahr 1990 und ein Nachdreher 1993 nach einem Drehbuch des Dramatikers Felix Mitterer boten einen satirischen Blick der Österreicher auf die Deutschen und ihre merkwürdigen Eigenheiten.